Schäfer-Abschied beim SCBB Neun gemeinsame Jahre münden im Gewinn des Kreispokals Daniel Fischer 02.06.2026, 15:42 Uhr

i Elmar Schäfer verlässt nach neun Jahren den SC Bad Bodendorf und blickt zufrieden zurück. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Elmar Schäfer, Trainer des SC Bad Bodendorf verlässt den Verein nach neun Jahren. Ein Rückblick auf eine Zeit voller Höhen und Tiefen.

Es war das märchenhafte Ende einer Ära. Am vergangenen Wochenende gewann der SC Bad Bodendorf mit einem 2:1-Finalsieg über die SG Ahrtal den Kreispokal A/B. Trainer Elmar Schäfer, der erst eine Woche zuvor in letzter Minute mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt in der A-Klasse gesichert hatte, verabschiedete sich mit dem ersten Pokalsieg seit über 60 Jahren für Bad Bodendorf und nach neun Jahren erfolgreicher Arbeit vom SC.







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