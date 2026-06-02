Elmar Schäfer, Trainer des SC Bad Bodendorf verlässt den Verein nach neun Jahren. Ein Rückblick auf eine Zeit voller Höhen und Tiefen.
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Es war das märchenhafte Ende einer Ära. Am vergangenen Wochenende gewann der SC Bad Bodendorf mit einem 2:1-Finalsieg über die SG Ahrtal den Kreispokal A/B. Trainer Elmar Schäfer, der erst eine Woche zuvor in letzter Minute mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt in der A-Klasse gesichert hatte, verabschiedete sich mit dem ersten Pokalsieg seit über 60 Jahren für Bad Bodendorf und nach neun Jahren erfolgreicher Arbeit vom SC.