Schäfer-Abschied beim SCBB
Neun gemeinsame Jahre münden im Gewinn des Kreispokals 
Elmar Schäfer verlässt nach neun Jahren den SC Bad Bodendorf und blickt zufrieden zurück.
Elmar Schäfer verlässt nach neun Jahren den SC Bad Bodendorf und blickt zufrieden zurück.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Elmar Schäfer, Trainer des SC Bad Bodendorf verlässt den Verein nach neun Jahren. Ein Rückblick auf eine Zeit voller Höhen und Tiefen.

Lesezeit 3 Minuten
Es war das märchenhafte Ende einer Ära. Am vergangenen Wochenende gewann der SC Bad Bodendorf mit einem 2:1-Finalsieg über die SG Ahrtal den Kreispokal A/B. Trainer Elmar Schäfer, der erst eine Woche zuvor in letzter Minute mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt in der A-Klasse gesichert hatte, verabschiedete sich mit dem ersten Pokalsieg seit über 60 Jahren für Bad Bodendorf und nach neun Jahren erfolgreicher Arbeit vom SC.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport