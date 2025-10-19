Weißenthurm besiegt Metternich Neuling Güls überrennt Reinhardt’s Elf und ist spitze Stefan Lebert

Jan Müller 19.10.2025, 21:26 Uhr

i Der Gülser Trainer Cihan Akkaya (rechts vorn in Schwarz) beglückwünscht seine Spieler für die gute Leistung nach dem 5:0 gegen die Reinhardt's Elf. Stefan Lebert

Für den gastgebenden BSC Güls war es ein toller Fußballabend: Der Neuling der Kreisliga A 4 fegte die ambitionierte Reinhardt’s Elf vor 400 Zuschauern mit 5:0 vom Platz und ist, weil Rot-Weiss Koblenz II verloren hat, sogar Tabellenführer.

Die Fußball-Kreisliga A 4 hat in Aufsteiger BSC Güls, der sein Heimspiel gegen die Reinhardt’s Elf deutlich gewann und von der Niederlage der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz profitierte, einen neuen Tabellenführer. Wie eng es in der Liga aber tatsächlich zugeht, beweist ein Blick auf die Liste derjenigen, die sich im Dunstkreis der Tabellenspitze befinden.







