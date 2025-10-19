Für den gastgebenden BSC Güls war es ein toller Fußballabend: Der Neuling der Kreisliga A 4 fegte die ambitionierte Reinhardt’s Elf vor 400 Zuschauern mit 5:0 vom Platz und ist, weil Rot-Weiss Koblenz II verloren hat, sogar Tabellenführer.
Lesezeit 4 Minuten
Die Fußball-Kreisliga A 4 hat in Aufsteiger BSC Güls, der sein Heimspiel gegen die Reinhardt’s Elf deutlich gewann und von der Niederlage der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz profitierte, einen neuen Tabellenführer. Wie eng es in der Liga aber tatsächlich zugeht, beweist ein Blick auf die Liste derjenigen, die sich im Dunstkreis der Tabellenspitze befinden.