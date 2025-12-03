Trainerwechsel bei A2-Letztem Neuer VfL-Coach: In Oberbieber steckt richtig Potenzial Daniel Korzilius 03.12.2025, 11:43 Uhr

i Hängende Köpfe waren bei VfL Oberbieber in dieser Saison oft an der Tagesordnung. Mit einem neuen Trainer soll es aufwärts gehen beim Schlusslicht. Jörg Niebergall

Die Lage in der Kreisliga A2 ist angespannt, doch mit frischem Wind soll es beim VfL Oberbieber perspektivisch aufwärts gehen. Die Verantwortlichen sind nach dem frühen Trainerwechsel und einer Interimslösung sicher, den Richtigen gefunden zu haben.

Der VfL Oberbieber hat zur Winterpause einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Mahmoud Mandegari übernimmt die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft, die nach dem Aufstieg aktuell abgeschlagen am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A2 liegt und bereits 13 Zähler Rückstand auf das rettende Ufer hat.







Artikel teilen

Artikel teilen