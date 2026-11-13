Déjà-vu am Koppelberg? Neitersens Gegner Alpenrod kann Liga spannend halten Moritz Hannappel 13.11.2026, 10:00 Uhr

i Moritz Schäfer (am Ball), wurde bei der SG Westerburg II in der Vorwoche beim 2:2 gegen Friesenhagen schmerzlich vermisst. Sein Team kämpft darum, nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Die SG Neitersen (Rote Trikots von Links: Furkan Cifci, Fabian Franz, Ahmet Kerem Sari) thront dagegen an der Spitze und kann da bei einem weiteren Punkt im Spitzenspiel gegen den Dritten Alpenrod defnitiv auch über den Winter bleiben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Genau 364 Tage vor dem kommenden Aufeinandertreffen am Sonntag, standen sich Niederdreisbach und Gebhardshain auch in der Vorsaison am 15. Spieltag gegenüber. Heuer blicken viele Außenstehende vor allem auf das Spitzenspiel auf der Neiterser Emma.

Zwölf der vierzehn Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A1 stehen am kommenden Wochenende das letzte Mal für dieses Kalenderjahr in einem Ligaspiel auf dem Platz, wenn der 15. Spieltag angepfiffen wird. Einzig der VfB Niederdreisbach und die SG Herschbach-Schenkelberg müssen noch einmal „nachsitzen“, wenn sie ihr, aufgrund der Unbespielbarkeit des Hartplatzes, zur Halbzeit abgebrochenes Hinspiel am Sonntag, 22.







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