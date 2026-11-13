Genau 364 Tage vor dem kommenden Aufeinandertreffen am Sonntag, standen sich Niederdreisbach und Gebhardshain auch in der Vorsaison am 15. Spieltag gegenüber. Heuer blicken viele Außenstehende vor allem auf das Spitzenspiel auf der Neiterser Emma.
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Zwölf der vierzehn Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A1 stehen am kommenden Wochenende das letzte Mal für dieses Kalenderjahr in einem Ligaspiel auf dem Platz, wenn der 15. Spieltag angepfiffen wird. Einzig der VfB Niederdreisbach und die SG Herschbach-Schenkelberg müssen noch einmal „nachsitzen“, wenn sie ihr, aufgrund der Unbespielbarkeit des Hartplatzes, zur Halbzeit abgebrochenes Hinspiel am Sonntag, 22.