Spannung in der Kreisliga A1 Neitersen kommt in Niederfischbach unter die Räder Günter Gerhardt 19.10.2026, 08:34 Uhr

i Neitersens Top-Torjäger Luca Breitenbach (in Rot) traf zum zwischenzeitlichen 1:4 aus Sicht seiner Mannschaft gegen einen sehr gut aufgelegten SV Adler Niederfischbach (in Weiß). Manfred Böhmer/balu

Überraschung in der Fußball-Kreisliga A1: Spitzenreiter Neitersen kassiert eine 1:6-Klatsche. Wallmenroth feiert einen 5:1-Sieg dank Manuel Plath und seinem Hattrick. Die Tabellenspitze ist plötzlich greifbar nah für viele.

Der Kampf um die Spitzenplätze in der Kreisliga A1 spitzt sich nach dem elften Spieltag immer weiter zu. Tabellenführer Neitersen hat nach der herben Klatsche in Niederfischbach nur noch drei Punkte Vorsprung auf Rang sechs, Herschbach-Schenkelberg könnte durch einen Sieg im Nachholspiel die Tabellenspitze erklimmen.







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