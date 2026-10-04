In der Fußball-Kreisliga A1 baut Neitersen die Tabellenführung mit einem knappen Sieg im Topspiel gegen Wallmenroth aus, während Schlusslicht Lasterbach gegen Herdorf den ersten Saisonerfolg einfährt.
Lesezeit 4 Minuten
Im Fokus des Interesses stand am neunten Spieltag der Kreisliga A1 das Spitzenspiel zwischen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld und der SG Neitersen/Altenkirchen. Die Gäste setzten sich bereits am Freitag mit 2:1 durch und bauen damit die Tabellenführung auf inzwischen vier Punkte aus.