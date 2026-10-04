Wissens Reserve klettert Neitersen baut die Tabellenführung im Topspiel aus Désirée Rumpel 04.10.2026, 20:23 Uhr

i Amin El-Ghawi (in Rot) und seine SG Neitersen/Altenkirchen bauten die Tabellenführung im Topspiel gegen Marcel Müller (in Blau) und die SG Wallmenroth/Scheuerfeld aus. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga A1 baut Neitersen die Tabellenführung mit einem knappen Sieg im Topspiel gegen Wallmenroth aus, während Schlusslicht Lasterbach gegen Herdorf den ersten Saisonerfolg einfährt.

Im Fokus des Interesses stand am neunten Spieltag der Kreisliga A1 das Spitzenspiel zwischen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld und der SG Neitersen/Altenkirchen. Die Gäste setzten sich bereits am Freitag mit 2:1 durch und bauen damit die Tabellenführung auf inzwischen vier Punkte aus.







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