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Neitersen baut die Tabellenführung im Topspiel aus
Amin El-Ghawi (in Rot) und seine SG Neitersen/Altenkirchen bauten die Tabellenführung im Topspiel gegen Marcel Müller (in Blau)
Amin El-Ghawi (in Rot) und seine SG Neitersen/Altenkirchen bauten die Tabellenführung im Topspiel gegen Marcel Müller (in Blau) und die SG Wallmenroth/Scheuerfeld aus.
Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga A1 baut Neitersen die Tabellenführung mit einem knappen Sieg im Topspiel gegen Wallmenroth aus, während Schlusslicht Lasterbach gegen Herdorf den ersten Saisonerfolg einfährt. 

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Im Fokus des Interesses stand am neunten Spieltag der Kreisliga A1 das Spitzenspiel zwischen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld und der SG Neitersen/Altenkirchen. Die Gäste setzten sich bereits am Freitag mit 2:1 durch und bauen damit die Tabellenführung auf inzwischen vier Punkte aus.
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