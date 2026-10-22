Den Abstand zur Roten Zone vergrößern: Das wollen am Sonntag sowohl die Sportfreunde Bad Ems als auch ihr punktgleicher Gast SG Rheinhöhen. Der SV Diez-Freiendiez will zur Kirmes seinen Nachbarn SG Birlenbach ohne Punkte nach Hause schicken.
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Im Kampf um die „Herbstmeisterschaft“ in der Fußball-Kreisliga A3 kann sich am vorletzten Spieltag der Hinrunde der FC Kosova Montabaur mit einem Sieg beim Tabellenführer in Weroth nachhaltig ins Gespräch bringen. Mit dem TuS Niederahr und der punktgleichen SG Reitzenhain sowie der SG Elbert und dem SV Diez-Freiendiez lauern weitere Kandidaten auf den Plätzen.