Topspiel zum Rückrundenstart Nach Patzer muss Horressen gegen Niederahr wach sein Horst Fechtner 07.11.2025, 09:50 Uhr

i Zuletzt musste sich der TuS Niederahr (grüne Trikots, links Dennis Kern) mit einem 1:1 bei der SG Ahrbach II (rechts Jannis Wyremblewsky) begnügen. Jetzt hat der Tabellendritte das Topspiel in Horressen vor der Brust. Die Ahrbacher empfangen Burgschwalbach zum Kellerduell. Andreas Hergenhahn

Zum Rückrundenstart führt ein WW-Quartett die Kreisliga A3 an. Für Tabellenführer Horressen gilt es nach der ersten Saisonniederlage, im Topspiel gegen die drittplatzierten Niederahrer wieder zu liefern. Guckheim könnte der lachende Dritte sein.

Zum Start der Rückrunde in der Kreisliga A3 trifft die SG Horressen im Spitzenspiel auf den TuS Niederahr. Die SG Guckheim empfängt die Reserve der SG Westerburg zum Derby.SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – TuS Burgschwalbach II (So., 12.30 Uhr, in Heiligenroth/Hinrunde: 0:0).







