Nach Patzer muss Horressen gegen Niederahr wach sein

Zum Rückrundenstart führt ein WW-Quartett die Kreisliga A3 an. Für Tabellenführer Horressen gilt es nach der ersten Saisonniederlage, im Topspiel gegen die drittplatzierten Niederahrer wieder zu liefern. Guckheim könnte der lachende Dritte sein.
Zum Start der Rückrunde in der Kreisliga A3 trifft die SG Horressen im Spitzenspiel auf den TuS Niederahr. Die SG Guckheim empfängt die Reserve der SG Westerburg zum Derby.SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – TuS Burgschwalbach II (So., 12.30 Uhr, in Heiligenroth/Hinrunde: 0:0).