Meister Horressen, Elbert & Co Nach Derbysieg geht’s zum Klassentreffen nach Mallorca Leon Böckling, Max Buchmayer 25.05.2026, 11:34 Uhr

i Vor toller Derby-Kulisse in Welschneudorf verabschiedeten sich die SG Elbert/Horbach (rechts Kapitän Tobias Brand, links Torwart Leon Born) und Meister SG Horressen-Elgendorf (in Weiß Alexander Gombert) in die Sommerpause. Andreas Hergenhahn

Alle feiern das Ende der Saison in der Kreisliga A3, etliche verlagern sich dafür auf die Fußballerinsel Mallorca, wo in dieser Woche nicht nur Meister Horressen anzutreffen ist. Die SG Guckheim hingegen woll sich ihren Aufstiegstraum noch erfüllen.

Für die Westerwälder Mannschaften in der Kreisliga A3 hat der letzte Spieltag keine neuen Erkenntnisse gebracht, alle haben ihre Position gehalten. Der Fußball hat angesichts der Tatsache, dass alle Entscheidungen bereits gefallen, ohnehin nicht die ganz große Rolle gespielt.







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