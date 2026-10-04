Ellingen erobert die A2-Spitze Nach der Pause haben die Rheinbrohler Neuwied im Griff Daniel Korzilius 04.10.2026, 19:58 Uhr

i Nach torloser erster Halbzeit steigerte sich der FV Rheinbrohl (in Weiß) und feierte einen Heimsieg, der die Sorgen bei der SG Neuwied größer werden ließ. Jörg Niebergall

Am Ende der Saison werde abgerechnet, gibt man sich bei der SG Ellingen nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Kreisliga A2 noch zurückhaltend. Dass sich bis zum Saisonende einiges zum Guten wendet, hoffen Kellerkinder wie die SG Neuwied.

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth ist neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A2. Der amtierende Vizemeister und Kreispokalsieger siegte am neunten Spieltag im Derby gegen Oberlahr mit 3:0 und zog an der SG Vettelschoß/St. Katharinen vorbei, die sich in Miesenheim mit einem 1:1 begnügen musste.







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