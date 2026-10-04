Am Ende der Saison werde abgerechnet, gibt man sich bei der SG Ellingen nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Kreisliga A2 noch zurückhaltend. Dass sich bis zum Saisonende einiges zum Guten wendet, hoffen Kellerkinder wie die SG Neuwied.
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Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth ist neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A2. Der amtierende Vizemeister und Kreispokalsieger siegte am neunten Spieltag im Derby gegen Oberlahr mit 3:0 und zog an der SG Vettelschoß/St. Katharinen vorbei, die sich in Miesenheim mit einem 1:1 begnügen musste.