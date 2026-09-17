Turbulente Tage in der A3 Nach 8:0 lauert die SG Elbert hinter dem Spitzenduo Marco Rosbach

Horst Fechtner 17.09.2026, 13:08 Uhr

i Auf der Überholspur unterwegs waren Nils Born (vorne rechts) und die SG Elbert/Horbach im Kirmesheimspiel gegen die SG Rheinhöhen. Kann das Team von Christian Stera den Schwung mitnehmen? Andreas Hergenhahn

Zusammengerückt ist die Spitzengruppe in der Kreisliga A3, weil die drei führenden Teams jeweils zwei Punkte liegen gelassen haben, während ein Verfolger ordentlich die Muskeln spielen ließ. Auch abseits des Platzes war für Gesprächsstoff gesorgt.

Für reichlich Gesprächsstoff hat die Fußball-Kreisliga A3 in den vergangenen Tagen gesorgt. Mit außergewöhnlichen Ereignissen auf dem Platz, aber genauso mit Entwicklungen abseits des Spielfelds. Über allem stand natürlich das Ausscheiden von Ex-Profi Thomas Remark bei der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, die sich seit einer gefühlten Ewigkeit nach einem Sieg sehnt.







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