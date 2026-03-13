A3: Horressen spürt Verfolger Nach 3:1: Westerburg II fürchtet erneuten Griff ins Klo Horst Fechtner 13.03.2026, 08:00 Uhr

i Mit seinem Treffer nach knapp einer Stunde hat Robin Krick (links) die SG Guckheim nicht nur zum Sieg gegen Birlenbach geschossen, sondern auch auf Platz zwei der Kreisliga A3. Andreas Hergenhahn

Der Westerwälder Dreikampf an der Spitze der Kreisliga A3 bleibt spannend. Zwar hat Primus Horressen weiterhin zwei Punkte Vorsprung, zuletzt aber auch zwei Zähler liegen lassen. Vor allem der neue Zweite aus Guckheim hat Lunte gerochen.

Im Kellerduell des 17. Spieltags in der Kreisliga A3 treffen die Reserven der SG Westerburg und der SG Ahrbach aufeinander. Im Derby trifft die SG Hundsangen II auf die bnachbarte SG Unterwesterwald Niedererbach.TuS Burgschwalbach II – SG Elbert/Horbach (So.







