Erneut viel abgefordert wird den Hobbykickern: Auch in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A wird es angesichts der angekündigten Hitzegrade besonders darum gehen, sich die Kräfte gut einzuteilen und den Elektrolyt-Haushalt permanent aufzufrischen.
Lesezeit 4 Minuten
Gut aus den Startlöchern kommen wollen sie trotz tropischer Temperaturen alle in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A. Der 2. Spieltag hat schon Begegnungen am Freitag und Samstag zu bieten. Das Gros des Programms wird aber erst am Sonntagnachmittag abgewickelt.