Mit Herzblut und Emotionen Nach 2:8-Abfuhr im Test sind nun Punkte gefragt Stefan Nink 13.08.2026, 11:44 Uhr

i Auf Robin Schellenberg (am Ball, gegen HSV Neuwieds Jannick Wingender) wartet nach dem Start gegen Kosova Montabaur mit dem Gastspiel in Bornich der nächste Hochkaräter. Andreas Hergenhahn

Erneut viel abgefordert wird den Hobbykickern: Auch in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A wird es angesichts der angekündigten Hitzegrade besonders darum gehen, sich die Kräfte gut einzuteilen und den Elektrolyt-Haushalt permanent aufzufrischen.

Gut aus den Startlöchern kommen wollen sie trotz tropischer Temperaturen alle in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A. Der 2. Spieltag hat schon Begegnungen am Freitag und Samstag zu bieten. Das Gros des Programms wird aber erst am Sonntagnachmittag abgewickelt.







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