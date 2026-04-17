Spitzenduo will sich absetzen Nach 2:5 in Westerburg hakt Niederahr Thema Aufstieg ab Marco Rosbach 17.04.2026, 09:48 Uhr

i Johannes Derscheid (blauesTrikot) und die SG Westerburg II versetzten dem TuS Niederahr um Lukas Hanke den nächsten Dämpfer. Nach zwei Niederlagen in Folge schmilzen die Chancen des Tabellendritten, im Titelrennen Schritt zu halten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

In der Kreisliga A3 könnte das Titelrennen an diesem Wochenende von einem Drei- zu einem Zweikampf werden. Nach der zweiten Niederlage in Folge könnte der TuS Niederahr ausgerechnet am Kirmeswochenende sogar auf Rang vier zurückfallen.

Scheibchenweise kommt der 21. Spieltag in der Kreisliga A3 daher. Bereits unter der Woche gewann die SG Unterwesterwald Niedererbach das Kellerduell gegen die SG Ahrbach II, während das Spiel zwischen der SG Westerburg II und dem Tabellendritten TuS Niederahr 5:2 endete.







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