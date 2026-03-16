Fußball-Kreisliga A4 Na also: Die FSV Osterspai kann doch noch gewinnen Stefan Nink 16.03.2026, 09:46 Uhr

i Spätestens nach der faustdicken Überraschung des Tabellennachbarn SC Vallendar befindet sich Trainer Jens Mosel mit seiner SG Rheinhöhen im Abstiegskampf. ANDREAS HERGENHAHN/Archiv. ANDREAS HERGENHAHN

Was lange währt, wird endlich gut: Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen hat am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 den Bock umgestoßen und den ersten Saisondreier eingefahren. Die SG Rheinhöhen schaut nun nach unten, BoReiBo ist jetzt Dritter.

Großer Jubel bei der leidgeprüften FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen: Mit dem erlösenden 2:1 gegen die Reinhardt’s Elf gelang in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A nicht nur der erste Saison-Dreier. Zudem reichten die Kombinierten die Rote Laterne an die SG Spay/Rhens weiter.







Artikel teilen

Artikel teilen