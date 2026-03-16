Fußball-Kreisliga A4
Na also: Die FSV Osterspai kann doch noch gewinnen
Spätestens nach der faustdicken Überraschung des Tabellennachbarn SC Vallendar befindet sich Trainer Jens Mosel mit seiner SG Rh
Spätestens nach der faustdicken Überraschung des Tabellennachbarn SC Vallendar befindet sich Trainer Jens Mosel mit seiner SG Rheinhöhen im Abstiegskampf.
ANDREAS HERGENHAHN/Archiv. ANDREAS HERGENHAHN

Was lange währt, wird endlich gut: Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen hat am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 den Bock umgestoßen und den ersten Saisondreier eingefahren. Die SG Rheinhöhen schaut nun nach unten, BoReiBo ist jetzt Dritter.

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Großer Jubel bei der leidgeprüften FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen: Mit dem erlösenden 2:1 gegen die Reinhardt’s Elf gelang in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A nicht nur der erste Saison-Dreier. Zudem reichten die Kombinierten die Rote Laterne an die SG Spay/Rhens weiter.

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