Ob Trainer Mario Sungen am Sonntag (15 Uhr) beim Auswärtsspiel des SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 bei der SG Weinsheim/Schwirzheim, hängt nicht nur von ihm ab, denn Sungen wird in diesen Tagen Vater. Es kann also sein, dass der SVU das Kind auf dem Schwirzheimer Rasen allein schaukeln muss.

Sungen weiß aber so oder so, dass es ein schwerer Gang wird, denn zum einen ändert sich an der dünnen Personaldecke der Ulmener nichts, zum anderen ist der Tabellenvierte heimstark, zuletzt bekam das vor zwei Wochen der Achte Bleialf zu spüren, der mit 8:0 nach Hause geschickt wurde. Das Hinspiel verlor Ulmen klar mit 0:4. „Trotzdem wollen wir versuchen, den Bock umzustoßen“, sagt Sungen, dessen SVU nur noch drei Punkte vom ersten Abstiegsrang zwölf entfernt ist. Besonderes Augenmerk müsse man auf Weinsheims Spielertrainer Christoph Fuhrt legen, der mit zehn Treffern genauso unter den Top Ten der Liga zu finden ist wie die Weinsheimer Oliver Schmidt (13) und Lukas Giesen (10).