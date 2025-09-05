Allmählich gewinnen die Tabellen der heimischen Fußballligen Konturen. In der Frühphase der Runde heißt es für alle Teams sich entsprechend in Position zu bringen.

Am Sonntagnachmittag gilt es für die Burgschwalbacher Zweite, die SG Birlenbach und die Diez-Freiendiezer am 5. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 darum, aus dem vermeintlichen Heimvorteil Kapital zu schlagen und das Punktekonto anzureichern.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Unterwesterwald (Sa., 17 Uhr). Während es für die Kombinierten aus dem Westerburger Land um den Abschluss an die Spitzengruppe der Liga geht, muss das sieglose Schlusslicht aus Niedererbach, Görgeshausen, Dreikirchen und Nomborn zusehen, dass Trainer David Isola nicht bald von einem kapitalen Fehlstart sprechen muss. In Guckheim aber ist der Vorjahres-Vize der B5 erneut nur Außenseiter und kann demzufolge eigentlich nur positiv überraschen...

Reserve gedenkt jüngste 1:6-Abfuhr geradezurücken

TuS Burgschwalbach II – TuS Niederahr (So., 12.15 Uhr). Sämtliche vier Saison-Zähler hat die Bezirksliga-Reserve bis dato am heimischen Märchenwald eingesammelt. Die Trauben dürften zwar gegen die Grün-Weißen aus Niederahr ziemlich hoch hängen, aber dennoch rechnet sich die Elf von Trainer Andreas Müller Chancen auf ein Erfolgserlebnis aus, zumal es gilt, die jüngste 1:6-Abfuhr in Oberelbert wieder gerade zu rücken. Die Westerwälder ihrerseits können sich nach dem 3:2-Zittersieg gegen Birlenbach mit einem weiteren Dreier in der Spitzengruppe einnisten. Mit diesem klaren Ziel kommen die Niederahrer an den Stellweg. Dort zogen sie in der Saison 2021/22 in der Bezirksliga gegen die erste Welle der Rot-Schwarzen mit 0:3 den Kürzeren und stiegen am Ende der Runde als Vorletzter in die A-Klasse ab.

SG Birlenbach/Schönborn – SG Mühlbachtal (So., 14.30 Uhr). Nachdem es im Vorjahr in Birlenbach ein 2:2 gegeben hatte, dürfte der neue Mühlbachtaler Trainer Tobias Göbel auch bei der Neuauflage der Partie mit einem Remis zufrieden sein. Drei Punkte nehmen dagegen die einheimischen Kombinierten vor ihrem Publikum ins Visier. Schließlich kann das Team besser entwickelt werden, wenn Chris-Yannick Dietrich und seine Jungs nicht den ganz großen tabellarischen Druck spüren.

Erster Dreier für Serkan Akcakayas Schützlinge?

SV Diez-Freiendiez – SG Elbert/Horbach (So., 14.30 Uhr). Im Duell zweier nach Punkten gleichauf liegender Mannschaften hofft der SV, dass im Gegensatz zur vergangenen Partie in Holzhausen sich das nötige Spielglück wieder auf die Seite der Elf vom Wirt schlägt und der erste Dreier verbucht werden kann. Bei den Kombinierten aus der Verbandsgemeinde Montabaur platzte unlängst der Knoten mit dem 6:1-Kantersieg gegen die Burgschwalbacher Reserve. Den Aufwärtstrend wollen die Schützlinge von Christian Stera nun in Diez unbedingt bestätigen, um alsbald in erfreulichere Regionen der Tabelle vorzudringen.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Horressen-Elgendorf (So., 15 Uhr, in Gemünden). Nach den beiden Punkteteilungen mit SV Diez-Freiendiez und SG Altendiez/Gückingen (jeweils 2:2) hat sich der hoch gehandelte Neuling aus Montabaur für die Begegnung in Gemünden einiges vorgenommen. Dass sie nicht wie ein klassischer Aufsteiger wahrgenommen werden, mussten die Schützlinge von Niklas Wörsdörfer bereits erkennen. Im Lager der meisten Ligakonkurrenten kann man sich sogar gut vorstellen, dass den mit viel höherklassiger Erfahrung ausgestatteten Horressern sogar der Durchmarsch gelingt. Dementsprechend wird auch die Westerburger Reserve, die zuletzt mit 4:1 in Ruppach-Goldhausen den ersten Dreier in der neuen Umgebung landete, die Partie nicht ohne Erwartungen angehen. Ob dabei sogar personelle Verstärkung aus dem Bezirksliga-Kader zu erwarten ist?

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II (So., 15 Uhr, in Weroth). Der Plan der Einheimischen im Duell der Bezirksliga-Reserven liegt auf der Hand: Die Elf von Spielertrainer Jannik Bendel will zurück an die Tabellenspitze. Von diesen Regionen kann bei der B-Elf aus Ruppach-Goldhausen, Heiligenroth und Girod freilich nur geträumt werden. Als Aufsteiger hat man selbstredend viel bescheidenere Ziele. Im benachbarten Weroth haben die Ahrbacher aber als Außenseiter überhaupt nichts zu verlieren.