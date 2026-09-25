Wer nach sieben Spieltagen noch immer auf den ersten Dreier wartet, der steht schon gewaltig unter Druck. Die SG Ahrbach und die SG Mühlbachtal nehmen am Sonntag auf eigenem Platz den nächsten Anlauf, um den Bock endlich umzustoßen.
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Heimrecht genießt am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 nicht nur das Spitzen-Quartett, sondern auch das Schlussduo, das sich auf die Hinterbeine setzen muss, um nicht frühzeitig den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren.SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – Spfr Bad Ems (Sa.