In der Kreisliga A Staffel 9 sind es nicht mehr die Lokalrivalen SG Bremm und SG Zell/Bullay/Alf allein, die in der Saison 2025/2026 aufeinandertreffen. Die SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg hat sich als Aufsteiger dazu gesellt. Ein reines COC-Team sind die Kombinierten allerdings nicht, nur Pünderich liegt im Kreis-Cochem-Zell, die anderen vier Gemeinden gehören zum Landkreis Bernkastel-Wittlich und zur Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Die fußballerischen Schnittmengen sind jedoch groß, zumal die Grenzen mehr und mehr verschwimmen durch die neuen geografische Einteilung der Klassen, denn Bremm gehört zum Fußballkreis Hunsrück/Mosel, Zell und Mont Royal zum Mosel-Kreis. Wir blicken in alphabetischer Reihenfolge auf die Ziele des Trios vor der neuen Spielzeit. Bis zum ersten Derby dauert es etwas, am 31. August empfängt Bremm Neuling Mont Royal.

SG Bremm

Bremms Trainer Jan Braun sagt im Vorfeld der Spielzeit: „Bei uns ist alles relativ ruhig.“ Schmunzelnd fügt er an: „Wir schlagen uns so durch.“ Dieses Durchschlagen darf aber gerne auf einem anderen Platz enden, als es das in der vergangenen Spielzeit tat, denn da wurden die Moselaner mit 30 Punkten Elfter und standen nur einen Rang über dem Strich, das allerdings mit satten acht Punkten Vorsprung. Nur ein Zähler trennte Bremm von den Zellern (die Derbys endeten 1:0 für Bremm und 1:1), nur sechs Punkte waren es auf den sechsten Rang. Nicht nur deswegen sagt Braun: „Es wird wieder viele 50:50-Spiele geben, in denen die Tagesform entscheidet – und die Spielvorbereitung wichtig wird.“

Grundsätzlich ist Braun aber sehr positiv gestimmt: „Unser Kader ist eigentlich gut bestückt, da bin ich hochzufrieden.“ Es gab im Prinzip nur interne Verschiebungen: So rückt Lorenz Probst wieder in die Erste hoch und ist für Braun „eine absolute Verstärkung“. Den Sprung und viele Spielminuten hätte Braun auch A-Junior Luca Mertens zugetraut, doch der riss sich das Kreuzband bei einem Freizeitturnier und fällt erst einmal lange aus. Konrad Andre ist noch A-Junior, wird aber schon zu den Senioren aufrücken. Dagegen werden Nick Schneiders und Paul Straub erst einmal in der Zweiten (Aufsteiger in die B 14) spielen. Braun hofft natürlich auch darauf, Routinier Marco Gietzen so oft es geht, einsetzen zu können, Ex-Regionalliga-Spieler Gietzen, der als Architekt zwischen Deutschland und Bulgarien pendelt, kam vergangene Saison zu seinem Heimatverein zurück.

SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg

Die SG stieg neben Meister SSV Ellenz-Poltersdorf dank der Quotientenregelung als Vizemeister der B 14 in die A-Klasse auf. Aus der war sie in der Saison 2023/2024 abgestiegen und damit aus der Bezirksliga West in die B-Klasse durchgereicht. Trainer Johannes Röhl hat die SG nun zurückgeführt in die A-Klasse, der 35-Jährige ist gespannt auf die neue Aufgabe: „Wir gucken mal, was auf uns zukommt, wir haben eine relative junge Truppe, auf die jungen Kerle wird mehr Körperlichkeit und Cleverness zukommen, aber wir nehmen jede Aufgabe an.“ Dabei vertraut er auch auf seinen erfahrenen Führungsspieler Christian Henrichs, Maximilian Filzen und Fabian Lenz: „Sie machen das gut, ich kann mir da keine Besseren vorstellen.“

Der Kader hat sich nicht großartig verändert, zwei alte Bekannte sind aber zurückgekehrt: Zum einen Tim Liebich, den es zum SV Wittlich gezogen hatte und zum anderen Jordan Baumstark, der von der SG Zell wieder zum Team von Trainer Johannes Röhl stößt. „Beides sind Verstärkungen“, sagt Röhl. Der kann mit Simon Stuhler ein A-Junior von der JSG Bremm begrüßen und mit Fynn Jakobi einen Torwart vom SV Neuerburg. Abgänge hat Mont Royal keine zu verzeichnen – und das vor einer Saison, an deren Ende der Klassenerhalt stehen soll.

SG Zell/Bullay/Alf

Die Zeller, die am aktivsten in der Sommerpause auf dem Transfermarkt waren, haben mit Torwart Cyrill Caliskan, David Böhm, Roger Orlando Cruz Gonzales und Labinot Xhemajili gleich vier Neue von Rot-Weiss Witllich II (vergangene Saison Achter B Staffel 15) geholt, zudem stößt Zenel Mziu vom FC Traben-Trarbach dazu. Demgegenüber steht „nur“ der Abgang von Klaus Fahrenkrog, den spielenden Co-Trainer von Coach Sascha Schmitz zogt es zum SV Masburg in die A Staffel 5. Fahrenkrogs Job übernimmt Kapitän Dominik Binz, eine gute Lösung, wie Schmitz findet: „Ich kenne Domme sehr lange, das passt“, sagt Schmitz, der aber den Löwenanteil der Trainingsarbeit trägt.

Von den durchweg jungen Neuen ist Schmitz absolut angetan: „Ich kann da nur Positives sagen, da ist jeder eine Verstärkung. Sie sind charakterlich tiptop, ehrgeizig und haben richtig Lust. Dadurch ziehen sie auch die Älteren mit.“ Das Ziel der Zeller umreißt Schmitz so: „Wir wollen einfach besser abschneiden als die letzten Jahre, als wir uns immer irgendwie kurz vor knapp gerettet haben. Das soll dieses Mal nicht so sein.“