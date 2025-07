Mockenhaupt-Nachfolger Hirth peilt Spitzenplatz an

Unter neuem Kommando - Tobias Hirth löste Jörg Mockenhaupt als Trainer ab - plant der SV Adler Niederfischbach in der kommenden Runde einen neuen Angriff auf die Tabellenspitze.

Der SV Adler Niederfischbach geht zwar mit einem neuen Trainer in die kommende Saison, das Ziel ist aber nicht minder ambitioniert: „Für uns ist Platz eins bis drei das Ziel. Ich glaube, mit der Truppe kann man das anpeilen. Wir wollen an die beiden letzten Jahre anknüpfen“, so der neue Coach Tobias Hirth, der zuletzt unter Jörg Mockenhaupt noch auf dem Platz stand, aber ab sofort nur noch von außen ins Spielgeschehen eingreifen wird.

„Die Mannschaft hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, was in ihr steckt.“

Tobias Hirth, Trainer SV Adler Niederfischbach

Verzichten muss der neue Trainer dabei vor allem auf die treffsicheren Stürmer Noah Langenbach und Vincent Schomers, die neben zwei weiteren Akteuren den Verein verlassen haben. Neu hinzugekommen sind zwei externe Zugänge, zwei Spieler aus der eigenen Jugend und ein Akteur aus der eigenen zweiten Welle. Bange ist Hirth vor dem Saisonstart aber deswegen nicht: „Natürlich müssen wir die Neuen erst einmal integrieren, aber die Mannschaft hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, was in ihr steckt. Ich denke, die Spitze ist breit gefächert.“