Trennung in Niederbreitbach Mit dem Frust schwindet bei SG-Coach Mannebach die Lust Daniel Korzilius 07.10.2025, 15:52 Uhr

i Getrennte Wege: Werner Mannebach ist nicht mehr Trainer der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach. Jörg Niebergall

Im Herbststurm fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen, auch auf den Trainerbänken weht dieser Tage ein rauer Wind. Bei der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach entsprachen die Verantwortlichen dem „Wunsch“ von Werner Mannebach, ihn zu entlassen.

Eine Woche nach dem VfL Oberbieber hat mit der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach ein zweiter Verein in der Fußball-Kreisliga A2 den Trainer gewechselt und sich von Werner Mannebach getrennt. Bis zur Winterpause übernimmt der langjährige Abteilungsleiter Christian Fach das Team.







