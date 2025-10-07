Im Herbststurm fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen, auch auf den Trainerbänken weht dieser Tage ein rauer Wind. Bei der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach entsprachen die Verantwortlichen dem „Wunsch“ von Werner Mannebach, ihn zu entlassen.
Eine Woche nach dem VfL Oberbieber hat mit der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach ein zweiter Verein in der Fußball-Kreisliga A2 den Trainer gewechselt und sich von Werner Mannebach getrennt. Bis zur Winterpause übernimmt der langjährige Abteilungsleiter Christian Fach das Team.