Minor-Elf deklassiert den Bäderstraßen-Nachbarn

Während der TuS Holzhausen in der Kreisliga A3 nach dem 7:2-Derbysieg gegen den TuS Singhofen das rettende Ufer wieder im Blick hat, wird die Lage für die beiden Schlusslichter Singhofen und TuS Katzenelnbogen-Klingelbach immer düsterer. Die B-Klasse rückt für das Duo angesichts weiter einstelliger Punktausbeute immer näher. Alleiniger Spitzenreiter ist nunmehr der FC Kosova Montabaur, nachdem die Reserve der SG Hundsangen in Gückingen nicht über ein 2:2 hinauskam. Stärkster Rhein-Lahn-Vertreter bleibt die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich, die sich jedoch beim 3:2 gegen die SG Birlenbach/Schönborn schwer tat.

Kreisliga A3

SV Diez-Freiendiez – TuS Niederahr 1:5 (0:2). SV-Coach Serkan Akcakaya erkannte an, dass der Tabellendritte am Wirt klar den Ton angegeben hatte: „Ein verdienter Sieg, der in der Höhe letztlich aber etwas zu hoch ausgefallen ist.“ Schiedsrichter: Markus Schranz. Tore: 0:1 Lucas Werner (13.), 0:2 Noah Kachler (34.), 0:3 Lukas Hanke (76.), 1:3 Marcel Hummernick (78., Foulelfmeter), 1:4 Felix Fein (79.), 1:5 Jannik Schmidt (83.). Zuschauer: 75.

TuS Singhofen – TuS Holzhausen 2:6 (1:3). „Wir konnten heute keine solide Leistung auf den Platz bringen“, war Singhofens Trainer Steffen Richter nach der Derbypleite auf dem Kunstrasen des Nassauer Sportzentrums restlos bedient. „Bei manchen mangelt es an der Einstellung, bei manchen an der Qualität.“ So führt der Weg der Singhöfer schnurstracks in dIe B-Klasse, während der Bäderstraßen-Nachbar den Anschluss ans rettende Ufer hergestellt hat. Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0 Alen Kopic (3.), 1:1, 1:2 beide Jules Kornas (13., 16.), 1:3 Till Elias Scheid (24.), 1:4 Jarek Herborn (58.), 1:5 Lukas Mifka (65.), 1:6 Jarek Herborn (66.), 2:6 Nico Herrmann (87.). Zuschauer: 60.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – VfL Altendiez 3:3 (1:2). Zwar war der Punkt gut für die Moral, dennoch tritt der TuS KK im Ringen um die Wende auf der Stelle. Trainer Jan Noppe bilanzierte: „Das Ergebnis geht in Ordnung, wir waren stellenweise nicht ballsicher genug, doch davon sehe ich nach dieser atemberaubenden Aufholjagd ab.“ VfL-Kollege Marcel Hannappel sprach von einem „turbulenten Spiel, bei dem wir sehr gut performt haben, lediglich zum Ende hin waren die Katzenelnbogener etwas stärker.“ Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 0:1, 0:2 beide Jacob Elias Richter (6., 44.), 1:2 Robin Noppe (45.), 2:2 Marlon Herrmann (62.), 2:3 Yannick Altmann (66.), 3:3 Johannes Roth (83.). Rote Karte: Lorenz Feller (87., VfL) wegen groben Foulspiel. Zuschauer: 90.

Spfr Bad Ems – SG Elbert/Horbach 1:4 (0:1). Die Kurstädter müssen sich nach dem verpatzten Jahres-Auftakt wieder nach unten orientieren. Trainer Bernd Kannegieser haderte: „Uns hat einfach das Spielglück gefehlt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir blicken nach vorne und bleiben fokussiert auf Diez.“ Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tore: 0:1 Marlon Heuchert (14.), 1:1 Marcel Giergiel (59.), 1:2 Raphael Klinke (76.), 1:3 Simon Schmidt (86.), 1:4 Sebastian Schneider (90.). Besonderheit: John Ziegert (Bad Ems) schießt Elfmeter über das Tor (30.). Zuschauer: 90.

TuS Gückingen – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 2:2 (1:1). Lediglich Sekunden fehlten den Schwarz-Gelben vom Königstein zum Derby-Coup gegen die starke Reserve. „Ein ärgerliches Ergebnis. Wir haben zu viele Großchancen liegen gelassen und den Sack nicht zugemacht“, so TuS-Coach Mehmet Dragusha. „Dafür sind wir bestraft worden.“ Schiedsrichter: Joel Macziek. Tore: 1:0 Johannes Moog (18.), 1:1 Niklas Löw (38.), 2:1 Darius Kloft (65.), 2:2 Niklas Löw (90.). Zuschauer: 150.

SG Mühlbachtal – FC Kosova Montabaur 1:2 (0:1). „Nach einer tollen Aufholjagd hat es für uns nicht für das Unentschieden gereicht, obwohl es gerecht gewesen wäre. Doch so ist Fußball.“, hakte SG-Coach Steffen Schmidt die Heimniederlage gegen den Bezirksliga-Absteiger und neuen Tabellenführer schnell ab. „ Wir lassen die Köpfe nicht hängen und setzen den Fokus auf das kommende Wochenende.“ Schiedsrichter: Alexander Wiediker. Tore: 0:1 Laurent Misini (40.), 0:2 Altrim Pajaziti (40.), 1:2 Johannes Bräutigam (74.). Zuschauer: 50.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Birlenbach/Schönborn 3:2 (2:1). Während Luca Maus von BoReiBo von einem „klassischen Arbeitssieg zum Anfang der Runde“ sprach, trauerte sein junger Kollege Tim Detrois Zählbarem hinterher. „Wir sind kurz vor und nach der Pause bestraft worden. Ansonsten haben wir eine ganz ordentliche Leistung aufs Feld gebracht und hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Schiedsrichter: Philipp Renger. Tore: 0:1 John Roßtäuscher (33., Foulelfmeter), 1:1, 2:1, 3:1 alle Jannik Schmidt (40., 42., 61.), 3:2 André Müller (73., Eigentor). Besonderheit: Lattentreffer von Laurenz Beilstein (15., BoReiBo). Zuschauer: 121.