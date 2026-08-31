SG Nievern/A. verliert 1:5 Mika Petrikowski gelingt ein wenig Ergebniskosmetik Stefan Nink 31.08.2026, 09:03 Uhr

i Die SG Nievern musste beim Primus in Niederberg viel laufen. Da tat die Erfrischung richtig gut. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Am vierten Spieltag hat es in der Fußball-Kreisliga A4 die Aufsteiger der SG Nievern/Arzbach erstmals erwischt. Die Elf von Trainer Michael Reibel musste beim 1:5 anerkennen, dass Tabellenführer TuS Niederberg eine Nummer an diesem Tag zu groß war.

Auf verlorenem Posten stand das junge Rumpfteam der SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A. Bei der deutlichen 1:5 (0:3)-Niederlage beim ambitionierten Spitzenreiter TuS Niederberg gingen die Kombinierten erstmals in dieser Runde leer aus.







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