SG Nievern/A. verliert 1:5
Mika Petrikowski gelingt ein wenig Ergebniskosmetik 
Die SG Nievern musste beim Primus in Niederberg viel laufen. Da tat die Erfrischung richtig gut.
Die SG Nievern musste beim Primus in Niederberg viel laufen. Da tat die Erfrischung richtig gut.
Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Am vierten Spieltag hat es in der Fußball-Kreisliga A4 die Aufsteiger der SG Nievern/Arzbach erstmals erwischt. Die Elf von Trainer Michael Reibel musste beim 1:5 anerkennen, dass Tabellenführer TuS Niederberg eine Nummer an diesem Tag zu groß war. 

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Auf verlorenem Posten stand das junge Rumpfteam der SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A. Bei der deutlichen 1:5 (0:3)-Niederlage beim ambitionierten Spitzenreiter TuS Niederberg gingen die Kombinierten erstmals in dieser Runde leer aus.
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