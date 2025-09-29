Fußball-Kreisliga A4 Metternicher Tempo überfordert die SG Rheinhöhen 29.09.2025, 10:02 Uhr

Knapp verloren: Die FSV Osterspai und die SG Bogel schnupperten in der Fußball-Kreisliga A4 an Punktgewinnen, mussten ihren Gegnern aber ebenso gratulieren wie die SG Rheinhöhen, die in Metternich zu deutlich in die Schranken gewiesen wurde.

Außer Spesen nichts gewesen: Das Rhein-Lahn-Trio in der Fußball-Kreisliga A4 kehrte am Sonntag mit leeren Händen aus Koblenz zurück.FC Metternich II – SG Rheinhöhen 3:0 (1:0). Die Kombinierten konnten die kurzfristigen Ausfälle von Kapitän Niklas Becker, dessen Bruder Julian und Lennart Jost nicht kompensieren.







