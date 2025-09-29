Die SG Spay/Rhens hat am achten Spieltag der Kreisliga A 4 ihren ersten Punkt geholt. Auf der anderen Seite der Tabelle überrascht derweil der FC Metternich II, der nun schon Dritter ist.
Ein erstes Erfolgserlebnis, ein packendes Unentschieden und ein souveräner Tabellenführer: In der Fußball-Kreisliga A 4 wurden am nur fünf Partien absolviert, diese hatten aber einiges zu erzählen.FC Horchheim – SG Spay/Rhens 1:1 (0:0) Im achten Versuch ist der SG Spay/Rhens der erste Punktegewinn der Saison geglückt.