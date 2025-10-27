Güls wieder an der Spitze
Metternich II gewinnt Verfolgerduell gegen Bogel
Riesige Chance für Tim Friedrich von der SG Bogel: Doch der Ball geht nach seinem Schuss nicht ins Metternicher Tor, Germania-Schlussmann Tobias Grube muss nicht hinter sich greifen. Am Ende entschied die FC-Reserve das Verfolgerduell mit 3:1 für sich.
In der Kreisliga A 4 hat es an der Spitze erneut einen Führungswechsel gegeben. Der BSC Güls holte sich den ersten Platz, den zuletzt die SG Weißenthurm eingenommen hatte, wieder zurück.

Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 kam der bisherige Spitzenreiter SG Weißenthurm nicht über ein Remis beim TuS Niederberg hinaus und musste dadurch die Tabellenführung an den BSC Güls abgeben. Das Kellerduell zwischen dem FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und der SG Spay/Rhens endete Unentschieden, womit beide Mannschaften weiterhin ohne Sieg bleiben.

