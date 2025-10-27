In der Kreisliga A 4 hat es an der Spitze erneut einen Führungswechsel gegeben. Der BSC Güls holte sich den ersten Platz, den zuletzt die SG Weißenthurm eingenommen hatte, wieder zurück.
Lesezeit 3 Minuten
Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 kam der bisherige Spitzenreiter SG Weißenthurm nicht über ein Remis beim TuS Niederberg hinaus und musste dadurch die Tabellenführung an den BSC Güls abgeben. Das Kellerduell zwischen dem FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und der SG Spay/Rhens endete Unentschieden, womit beide Mannschaften weiterhin ohne Sieg bleiben.