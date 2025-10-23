FC II empfängt SG Bogel Metternich geht in Lauerstellung ins Verfolgerduell Kilian Jorde 23.10.2025, 12:47 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Kreisliga A 4 geht es vorn enorm spannend zu. Auf dem sechsten Platz, aber mit zwei Spielen weniger, steht der FC Metternich II, der sich nun auf das Verfolgerduell mit der SG Bogel freut.

Nach elf absolvierten Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A 4 deutet sich ein spannendes Rennen um die Tabellenspitze an. Die Teams auf den Rängen eins bis fünf liegen gerade einmal drei Punkte auseinander, während auf dem sechsten Platz der FC Metternich II lauert, der mit zwei Siegen in zwei ausstehenden Nachholspielen bis an die Tabellenspitze vorrücken könnte.







