Niederwerth siegt in Vallendar Meisterschaftskampf zwischen Koblenz und Güls wird eng Jan Müller 20.04.2026, 11:27 Uhr

i Die Partie zwischen Vallendar (grüne Trikots) und Niederwerth (blaue Trikots) endete mit 1:3. Jörg Niebergall

Das Meisterschaftsrennen zwischen Rot-Weiss Koblenz II und dem punktgleichen BSC Güls ist endgültig entbrannt. Der BSC konnte sich überzeugend mit 5:1 gegen die Rheindörfer durchsetzen und auch in Sachen Tordifferenz etwas aufschließen.

. In der Fußball-Kreisliga A 4 hat sich nun endgültig ein Zweikampf um die Meisterschaft herauskristallisiert. Die beiden punktgleichen Spitzenreiter BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II haben ihre Duelle am vergangenen Wochenende gewonnen, zudem konnte im Tabellenkeller auch der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen mal wieder drei Punkte bejubeln.







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