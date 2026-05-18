Beide Teams punktgleich Meisterschaftskampf entscheidet sich am Wochenende Jan Müller 18.05.2026, 10:49 Uhr

i Das 1:0 für Vallendar gegen die SG Rheindörfer. Torhüter Lukas Oster liegt geschlagen am Boden. Jörg Niebergall

In der Kreisliga A4 sorgt ein Kantersieg für Spannung: BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II im Herzschlagfinale. Colin Henkel trifft dreifach. Überraschung im Abstiegskampf: Rückstand schrumpft.

Die Meisterfrage in der Kreisliga A4 wurde auf den letzten Spieltag vertagt. Sowohl der BSC Güls als auch Co-Spitzenreiter FC Rot-Weiss Koblenz II haben ihre Hausaufgaben erledigt, sodass es am kommenden Wochenende zum Herzschlagfinale kommt. Gleiches gilt allerdings auch für den Abstiegskampf.







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