Beide Teams punktgleich
Meisterschaftskampf entscheidet sich am Wochenende
Das 1:0 für Vallendar gegen die SG Rheindörfer. Torhüter Lukas Oster liegt geschlagen am Boden.
Das 1:0 für Vallendar gegen die SG Rheindörfer. Torhüter Lukas Oster liegt geschlagen am Boden.
Jörg Niebergall

In der Kreisliga A4 sorgt ein Kantersieg für Spannung: BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II im Herzschlagfinale. Colin Henkel trifft dreifach. Überraschung im Abstiegskampf: Rückstand schrumpft.

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Die Meisterfrage in der Kreisliga A4 wurde auf den letzten Spieltag vertagt. Sowohl der BSC Güls als auch Co-Spitzenreiter FC Rot-Weiss Koblenz II haben ihre Hausaufgaben erledigt, sodass es am kommenden Wochenende zum Herzschlagfinale kommt. Gleiches gilt allerdings auch für den Abstiegskampf.

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