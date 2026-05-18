In der Kreisliga A4 sorgt ein Kantersieg für Spannung: BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II im Herzschlagfinale. Colin Henkel trifft dreifach. Überraschung im Abstiegskampf: Rückstand schrumpft.
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Die Meisterfrage in der Kreisliga A4 wurde auf den letzten Spieltag vertagt. Sowohl der BSC Güls als auch Co-Spitzenreiter FC Rot-Weiss Koblenz II haben ihre Hausaufgaben erledigt, sodass es am kommenden Wochenende zum Herzschlagfinale kommt. Gleiches gilt allerdings auch für den Abstiegskampf.