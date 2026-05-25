In Torlaune präsentierten sich einige Teams der Kreisliga A1 am letzten Spieltag, darunter Meister und Bezirksliga-Aufsteiger SG Weitefeld. Vizemeister SG Rennerod musste zog gegen Verfolger SG Alpenrod knapp den Kürzeren.
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Mit 34 Treffern in sieben Partien hatte der letzten Spieltag in der Kreisliga A1 noch mal allerhand zu bieten. Unter anderem ließ Meister SG Weitefeld die Muskeln spielen, während der Tabellenvierte SG Alpenrod Vizemeister SG Rennerod ärgerte.SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth – SSV Weyerbusch 6:1 (3:0).