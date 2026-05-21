Letzter Spieltag in der A1 Meister Weitefeld greift Betzdorfs 107-Tore-Rekord an René Weiss 21.05.2026, 10:43 Uhr

i Trainer Stefan Häßler hat den Dino dahin geführt, wo er sich 20 Jahre lang sehr wohl gefühlt hat: Als Meister steigt die SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth in die Bezirksliga auf. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Mit großem Vorsprung auf Verfolger SG Rennerod hat sich die SG Weitefeld vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A1 gesichert. Doch ein Ziel hat sich das Team von Trainer Stefan Häßler für den letzten Spieltag aufgehoben.

Meister der Fußball-Kreisliga A1 und Aufsteiger in die Bezirksliga Ost ist die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken bereits, aber ein Blick in die Statistik motiviert die Westerwälder, auch am Samstag ab 16 Uhr im letzten Spiel der Saison auf dem Weitefelder Kunstrasenplatz gegen den SSV Weyerbusch noch einmal in die Offensive zu gehen.







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