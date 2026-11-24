Traum vom Profi ist noch da Maurice Schamber hält und trifft für den FC Plaidt Daniel Fischer 24.11.2026, 10:11 Uhr

i Maurice Schamber hat den Ball fest in der Hand und die Zukunft fest im Blick. Zuerst will der 22-jährige Torwart mit dem FC Plaidt in die Bezirksliga aufsteigen. Jörg Niebergall

Alemannia-Torwart Maurice Schamber glänzt sowohl zwischen den Pfosten als auch als Torschütze. Der FC Plaidt führt die Tabelle der Kreisliga A 5 an – und hat in Schamber einen hervorragenden Rückhalt.

Mit fünf Zählern Vorsprung überwintert der FC Alemannia Plaidt an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A 5. Als Erfolgsgarant dient Torhüter Maurice Schamber, der nicht nur die wenigsten Gegentore der Liga kassiert, sondern zudem in bester Jörg-Butt-Manier als Torschütze glänzt.







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