Der TuS Holzhausen ist nach der 0:3-Heimniederlage gegen den amtierenden Staffelsieger SG Hundsangen II in den Kreis der Abstiegskandidaten zurückgekehrt. Die TuS Burgschwalbach II hofft hingegen nach dem 6:1-Paukenschlag weiter auf ein Happy End.
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Im Kampf um einen der begehrten Plätze über dem Strich hat die SG Birlenbach/Schönborn in der Fußball-Kreisliga A3 nachgelegt und mit dem 3:1 in Dreikirchen einem weiteren direkten Mitbewerber eine lange Nase gezogen. Nach der 0:3-Heimschlappe gegen die Zweitvertretung der SG Hundsangen muss sich auch der TuS Holzhausen wieder warm anziehen.