Fußball-Kreisliga A3 Matthias Arnolds weiß noch immer, wo das Tor steht Stefan Nink 13.04.2026, 08:33 Uhr

i Ahrbachs Jeremy Schmidt (weißes Trikot) setzt hier Mühlbachtals Adrian Shabani im Zweikampf gehörig unter Druck. Die Gastgeber zeigten dem gast vom Blauen Ländchen, dass sie trotz schwieriger Lage nichts zu verschenken haben. Andreas Hergenhahn

Der TuS Holzhausen ist nach der 0:3-Heimniederlage gegen den amtierenden Staffelsieger SG Hundsangen II in den Kreis der Abstiegskandidaten zurückgekehrt. Die TuS Burgschwalbach II hofft hingegen nach dem 6:1-Paukenschlag weiter auf ein Happy End.

Im Kampf um einen der begehrten Plätze über dem Strich hat die SG Birlenbach/Schönborn in der Fußball-Kreisliga A3 nachgelegt und mit dem 3:1 in Dreikirchen einem weiteren direkten Mitbewerber eine lange Nase gezogen. Nach der 0:3-Heimschlappe gegen die Zweitvertretung der SG Hundsangen muss sich auch der TuS Holzhausen wieder warm anziehen.







Artikel teilen

Artikel teilen