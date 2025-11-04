Masburg muss nach Mertloch zum Zweiten Maifeld-Elztal

Mit einem Nachholspiel komplettieren Maifeld-Elztal und Masburg am Mittwoch in Mertloch die Hinrunde in der A Staffel 5.
Am Mittwoch (20 Uhr) endet sowohl für die SG Maifeld-Elztal als auch den SV Masburg mit einem Nachholspiel die Hinrunde der Kreisliga A Staffel 5. Auf dem Kunstrasen in Mertloch könnten dabei die Voraussetzungen kaum anders sein, denn während die Gäste aus Masburg auf einem Abstiegsplatz stehen, stecken die Hausherren als Tabellenzweiter mitten im Aufstiegsrennen.