Kreisliga A Staffel 5 Masburg muss nach Mertloch zum Zweiten Maifeld-Elztal Jan Müller 04.11.2025, 11:46 Uhr

i Für den SV Masburg um Kapitän Luca Hartmann (rechts) steht am Mittwoch (20 Uhr) in Mertloch das Nachholspiel beim Tabellenzweiten SG Maifeld-Elztal an. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mit einem Nachholspiel komplettieren Maifeld-Elztal und Masburg am Mittwoch in Mertloch die Hinrunde in der A Staffel 5.

Am Mittwoch (20 Uhr) endet sowohl für die SG Maifeld-Elztal als auch den SV Masburg mit einem Nachholspiel die Hinrunde der Kreisliga A Staffel 5. Auf dem Kunstrasen in Mertloch könnten dabei die Voraussetzungen kaum anders sein, denn während die Gäste aus Masburg auf einem Abstiegsplatz stehen, stecken die Hausherren als Tabellenzweiter mitten im Aufstiegsrennen.







Artikel teilen

Artikel teilen