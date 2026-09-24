Während Tabellenführer SG Landskrone Heimersheim am Sonntag gegen den SV Masburg die nächste Niederlage verhindern möchte, geht es im Ahr-Duell zwischen dem SC Bad Bodendorf und der SG Ahrtal bereits am Freitag um Punkte.
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Mit drei Freitagsspielen, darunter das Ahr-Duell zwischen dem SC Bad Bodendorf und der SG Ahrtal, startet der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5. Tabellenführer SG Landskrone Heimersheim bekommt es am Sonntagvormittag mit dem SV Masburg zu tun, während Verfolger TuS Kottenheim zur SG Inter Sinzig/Bad Breisig fährt.