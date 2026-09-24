Ahr-Duell steigt am Freitag Masburg kann bei Primus Heimersheim befreit aufspielen Daniel Fischer 24.09.2026, 13:16 Uhr

i Die Fußballer des SV Masburg (schwarze Hosen) jubelten zuletzt beim 5:1 gegen SG Sinzig/Bad Breisig über den ersten Saisonsieg, nun gastieren sie bei Tabellenführer SGL Heimersheim. Alfons Benz

Während Tabellenführer SG Landskrone Heimersheim am Sonntag gegen den SV Masburg die nächste Niederlage verhindern möchte, geht es im Ahr-Duell zwischen dem SC Bad Bodendorf und der SG Ahrtal bereits am Freitag um Punkte.

Mit drei Freitagsspielen, darunter das Ahr-Duell zwischen dem SC Bad Bodendorf und der SG Ahrtal, startet der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5. Tabellenführer SG Landskrone Heimersheim bekommt es am Sonntagvormittag mit dem SV Masburg zu tun, während Verfolger TuS Kottenheim zur SG Inter Sinzig/Bad Breisig fährt.







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