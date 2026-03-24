Kreisliga A Staffel 5 Masburg eröffnet den Spieltag in Leimersdorf Jan Müller 24.03.2026, 11:32 Uhr

i Nach dem 1:1 am Sonntag gegen den Tabellenvierten Bad Breisig/Sinzig (von rechts mit Torwart Rasouk Daoud und Kapitän Mateo Roguljic) geht es für den Tabellenelften SV Masburg um Stürmer Marc Rottstock bereits am Mittwoch mit dem Kellerduell in Leimersdorf um 20 Uhr beim Zehnten SG Dernau in der A Staffel 5 weiter. Alfons Benz

Die Abstiegskandidaten Dernau und Masburg läuten den 19. Spieltag in der A Staffel 5 bereits am Mittwoch ein. Die restlichen Partien des Spieltags finden am Freitag, Samstag und Sonntag statt.

Bereits am Mittwoch (20 Uhr) wird der 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel A Staffel 5 mit der vorgezogenen Partie zwischen der SG Dernau/Mayschoss und dem SV Masburg in Leimersdorf eröffnet. Besondere Brisanz erhält das Duell durch die aktuelle Tabellensituation beider Mannschaften, da sowohl die Hausherren (19 Punkte) als Zehnter als auch die Gäste aus Masburg (18 Punkte) als Elfter unmittelbar vor den Abstiegsplätzen (ab Platz zwölf, ...







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