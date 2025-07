Während sich in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit dem SV Blankenrath, dem SV Binningen, der Spvgg Cochem und Aufsteiger SSV Ellenz-Poltersdorf vier Teams aus dem Kreis Cochem-Zell tummeln, verteilen sich die weiteren vier COC-A-Klässler auf zwei Staffeln: Der SV Masburg ist nach einer Saison in der „Hunsrück/Mosel-Staffel“ zurück in der „Rhein-Ahr-Staffel 5“, die SG Bremm und die SG Zell verbleiben in der A Staffel 9 und bekommen mit Aufsteiger SG Mont Royal ein weiteres Derby dazu. Wir blicken auf die Transfers vor dem Saisonstart am 10. August.

Kreisliga A Staffel 5

SV Masburg: Die Masburger sind zurück in der Staffel 5, in der sie 2023/2024 Sechster wurden und in der sie sich durchaus heimisch gefühlt haben. Und das tun sie mit drei Neuen und einem Abgang, denn Niklas Diensberg wechselte zum B-Klassen-Aufsteiger SG Illerich/Landkern. Mit Klaus Fahrenkrog vom A-Staffel-9-Team SG Zell bekommt Spielertrainer Matthias Bender eine absolute Verstärkung im Defensivbereich hinzu, zudem sicherte sich der SVM die Dienste von Torwart Enis Pronaj, der in der Vorsaison im Kader von Rheinlandliga-Aufsteiger SV Eintracht Mendig stand. Vom B4-Absteiger SV Ruitsch-Kerben kommt Ardi Pronaj.

Kreisliga A Staffel 9

SG Bremm: Elfter mit 30 Punkten wurden die Bremmer in der Vorsaison, im Kader hat sich nichts groß getan – außer die eine oder andere interne Verschiebung, wie Bremms Coach Jan Braun sagt. So rückt Lorenz Probst wieder in die Erste hoch und ist für Braun „eine absolute Verstärkung“. Den Sprung und viele Spielminuten hätte Braun auch A-Junior Luca Mertens zugetraut, doch der riss sich das Kreuzband bei einem Freizeitturnier und fällt erst einmal lange aus. Konrad Andre ist noch A-Junior, wird aber schon zu den Senioren aufrücken. Dagegen werden Nick Schneiders und Paul Straub erst einmal in der Zweiten (Aufsteiger in die B 14) spielen.

SG Zell/Bullay/Alf: Die Rolle von Klaus Fahrenkrog, den es zum SV Masburg gezogen hat, übernimmt künftig Dominik Binz als spielender „Co“ bei den Zellern, die als Zehnter knapp vor dem Rivalen aus Bremm abschlossen. Trainer ist weiter Sascha Schmitz – und der darf mit Torwart Cyrill Caliskan, David Böhm, Roger Orlando Cruz Gonzales und Labinot Xhemajili gleich vier Neue von Rot-Weiss Witllich II (vergangene Saison Achter B Staffel 15) begrüßen, sie dürften die Qualität des Kaders anheben, zudem stößt Zenel Mziu vom FC Traben-Trarbach dazu. Der einzige Abgang ist Fahrenkrog.

SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg: Zwei alte Bekannte kehren zur SG, die neben Meister Ellenz-Poltersdorf dank der Quotientenregelung als Vizemeister der B 14 in die A-Klasse aufstieg, zurück. Zum einen Tim Liebich, den es zum SV Wittlich gezogen hatte und zum anderen Jordan Baumstark, der von der SG Zell wieder zum Team von Trainer Johannes Röhl stößt. „Beides sind Verstärkungen“, sagt Röhl. Der kann mit Simon Stuhler ein A-Junior von der JSG Bremm begrüßen und mit Fynn Jakobi einen Torwart vom SV Neuerburg. Abgänge hat Mont Royal keine zu verzeichnen.