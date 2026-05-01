Fußball-Kreisliga A3
Marcel Hannappel freut sich auf finales Derby
Während sich Nicolas Hartmann (rechts) mit seiner SG Altendiez/Gückingen auf dem aufsteigenden Ast befindet, zeigte bei Yahya Ra
Während sich Nicolas Hartmann (rechts) mit seiner SG Altendiez/Gückingen auf dem aufsteigenden Ast befindet, zeigte bei Yahya Rahimis SV Diez-Freiendiez zuletzt die Formkurve nach unten.
Andreas Hergenhahn

Nachdem die SG Horressen-Elgendorf ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SG Guckheim/Kölbingen auf fünf Zähler ausgebaut hat, steht im Keller des Klassements für den TuS Holzhausen in Dreikirchen eine wegweisende Partie an.

Lesezeit 2 Minuten
Mit vier Partien wird am Sonntagnachmittag der 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 abgerundet. Während die SG Horressen-Elgendorf bereits am Donnerstagabend die undankbare Aufgabe bei Schlusslicht Ahrbach II mit 2:0 glanzlos erledigte, leistete sich Verfolger SG Guckheim/Kölbingen zeitgleich eine 1:2-Heimniederlage gegen den TuS Niederahr und erlitt im Kampf um den Titel einen herben Rückschlag.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport