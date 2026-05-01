Fußball-Kreisliga A3 Marcel Hannappel freut sich auf finales Derby Stefan Nink 01.05.2026, 15:54 Uhr

i Während sich Nicolas Hartmann (rechts) mit seiner SG Altendiez/Gückingen auf dem aufsteigenden Ast befindet, zeigte bei Yahya Rahimis SV Diez-Freiendiez zuletzt die Formkurve nach unten. Andreas Hergenhahn

Nachdem die SG Horressen-Elgendorf ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SG Guckheim/Kölbingen auf fünf Zähler ausgebaut hat, steht im Keller des Klassements für den TuS Holzhausen in Dreikirchen eine wegweisende Partie an.

Mit vier Partien wird am Sonntagnachmittag der 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 abgerundet. Während die SG Horressen-Elgendorf bereits am Donnerstagabend die undankbare Aufgabe bei Schlusslicht Ahrbach II mit 2:0 glanzlos erledigte, leistete sich Verfolger SG Guckheim/Kölbingen zeitgleich eine 1:2-Heimniederlage gegen den TuS Niederahr und erlitt im Kampf um den Titel einen herben Rückschlag.







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