Nachdem die SG Horressen-Elgendorf ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SG Guckheim/Kölbingen auf fünf Zähler ausgebaut hat, steht im Keller des Klassements für den TuS Holzhausen in Dreikirchen eine wegweisende Partie an.
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Mit vier Partien wird am Sonntagnachmittag der 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 abgerundet. Während die SG Horressen-Elgendorf bereits am Donnerstagabend die undankbare Aufgabe bei Schlusslicht Ahrbach II mit 2:0 glanzlos erledigte, leistete sich Verfolger SG Guckheim/Kölbingen zeitgleich eine 1:2-Heimniederlage gegen den TuS Niederahr und erlitt im Kampf um den Titel einen herben Rückschlag.