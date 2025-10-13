Drei der vier Reservemannschaften bilden in der Fußball-Kreisliga A3 das Schlusstrio. Im direkten Duell teilten sich die SG Altendiez und die SG Birlenbach bereits zum fünften Mal in der laufenden die Punkte mit ihrem Gegner.
Die SG Horressen-Elgendorf zieht in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A weiter souverän ihre Bahn. Bestes Rhein-Lahn-Team ist mittlerweile der SV Diez-Freiendiez, der den vierten Dreier in Serie buchte und damit auf Position fünf sprang. Trotz des Achtungserfolgs gegen die SG Hundsangen II bleibt die zweite Welle der TuS Burgschwalbach Schlusslicht.