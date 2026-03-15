Masburg nun ohne Trainer Maifelder erleiden Rückschlag im Aufstiegskampf Jan Müller 15.03.2026, 23:30 Uhr

i Bad Breisigs Courage Moses (vorn) sorgte für die 1:0-Führung im Derby gegen den SV Remagen, am Ende siegte die SG mit 2:0. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Kreisliga A 5 brodelt es: Hohe Siege, überraschende Rücktritte und der Fall eines Aufstiegsaspiranten prägen das Wochenende. Herausragend: ein Spiel trotz 80-minütiger Unterzahl gewonnen.

In der Fußball-Kreisliga A 5 wurde am vergangenen Wochenende einiges geboten. Neben einigen überraschenden Siegen im Tabellenkeller sorgte aber vor allem der überraschende Rücktritt von Masburgs Spielertrainer Matthias Bender für Furore. SG Dernau/Mayschoß – SG Landskrone Heimersheim 3:1 (3:0)Die SG Dernau/Mayschoß hat ihren Abwärtstrend gestoppt und sich drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib verdient. ...







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