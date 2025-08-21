In der Fußball-Kreisliga A 5 steht am Wochenende wieder ein vollgepackter Spielplan auf dem Programm. Neben verfrühten Spitzenspielen und Absteigerduellen hoffen andere Mannschaften auf die ersten Punkte der Saison.

DJK Plaidt – SG Ettringen/St. Johann (Fr., 19.30 Uhr)

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart will die DJK Plaidt am Pommerhof die ersten Punkte einfahren. Nichts anderes fordert auch Trainer Dennis Niederprüm, der auf den gesperrten Tim Pfeffer verzichten muss: „Es war uns bewusst, dass wir in unseren ersten beiden Partien Außenseiter sein würden und auch Ettringen alles andere als einfach wird. Nichtsdestotrotz wollen wir am Freitagabend unser erstes Erfolgserlebnis feiern.“ Gästecoach Eike Idczak ahnt, was auf seine Mannschaft zukommen wird und sagt: „Ein enger Platz in Plaidt und ein ebenso unangenehmer, wie kampfstarker Gegner. Aber wir wollen nach der unglücklichen Niederlage gegen Ahrweiler wieder dreifach punkten.“

SG Dernau/Mayschoß – SG Vinxtbachtal Brohl (Fr., 20 Uhr)

Die Rückkehr in die A-Klasse hat sich Aufsteiger Dernau/Mayschoß sicherlich komplett anders ausgemalt. Nach zwei Spielen steht der Klub mit einem Torverhältnis von 0:15 und ohne Punkte am Tabellenende. Gegen die SG Vinxtbachtal Brohl will Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher die Wende einleiten: „So kann es ja nicht mehr weitergehen. Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren und es am Freitagabend einfach besser machen als an den ersten beiden Spieltagen.“ Gästetrainer Uwe Deckenbrock sieht sein Team, trotz des ordentlichen Saisonstarts, keinesfalls in der Favoritenrolle: „Zum einen werden wir Dernau nicht an deren letzten Ergebnisse messen, und zum anderen fehlt uns urlaubsbedingt der eine oder andere Spieler, weshalb ich mit einer sehr schweren Auswärtsaufgabe rechne.“

SG Saffig/Miesenheim – SV Remagen (Sa., 15 Uhr)

Unter der Woche verabschiedete sich die SG Saffig/Miesenheim durch eine 0:4-Niederlage gegen den starken B-Ligisten SG Ahrtal bereits in der ersten Runde des Kreispokals. Im kommenden Heimspiel gegen den noch punktlosen SV Remagen soll es besser laufen. „Die erste Halbzeit im Pokal war eine Katastrophe, wir wissen aber auch, dass wir uns nach dem Zusammenschluss noch nicht so ganz gefunden haben und dies noch einige Zeit dauern wird“, erklärt SG-Trainer Sascha Müller.

SC Bad Bodendorf – FC Alemannia Plaidt (Sa., 16 Uhr)

Spitzenspiel in Bad Bodendorf: Auch wenn die Tabelle nach dem zweiten Spieltag noch keine wirkliche Aussagekraft hat, zeigen sich beide Mannschaften bisher in bestechender Frühform. Der Respekt voreinander ist groß und doch geht der Tabellenzweite aus Plaidt, aufgrund der Ergebnisse in den Duellen der vergangenen Saison, als leichter Favorit in die Begegnung. „Wir haben letztes Jahr zwei Mal deutlich mit 2:6 gegen Plaidt verloren, wollen es aber dieses Mal mit viel Rückenwind und auf eigenem Geläuf anders gestalten“, zeigt sich Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer optimistisch. FC-Coach Kai Wagner meint: „Ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe gegen eine richtig starke Bad Bodendorfer Mannschaft. Nach dem guten Saisonauftakt möchten wir unseren Lauf aber fortsetzen.“

TuS Fortuna Kottenheim – SV Masburg (So., 14.45 Uhr)

Kann der SV Masburg den Bock umstoßen und sich im Kottenheimer Waldstadion für das desaströse 1:8 gegen Bad Bodendorf rehabilitieren? Wenn es nach Masburgs Trainer Matthias Bender geht, platzt der Knoten bei seiner Mannschaft: „Personell haben wir leider wieder viele Fragezeichen und doch müssen wir am Sonntag mit aller Macht die ersten Punkte einfahren.“ Kottenheims Trainer Robin Sager lässt sich derweil nicht von den Resultaten der Gäste blenden: „Masburg ist ein gestandener A-Ligist, wir hingegen wollen den Sieg gegen Remagen bestätigen und auch zu Hause die ersten drei Punkte verbuchen.“

SG Bad Breisig – SG Landskrone Heimersheim (So., 15 Uhr)

Wenngleich die neue Spielzeit noch immer in den Kinderschuhen steckt, scheint die SG Landskrone Heimersheim nach dem zweiten Platz der vergangenen Spielzeit auch diese Saison ein gewichtiges Wort im Kampf um die vorderen Plätze mitzureden. Trainer Bekim Gerguri warnt jedoch vor einer schweren Auswärtshürde in Bad Breisig: „Das sind immer unangenehme und hochemotionale Spiele gegen einen Gegner, der seine Stärken vor allem im Offensivbereich hat.“ Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud hofft auf eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Niederlage der Vorwoche: „Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen, denn mit Heimersheim treffen wir auf einen der Topfavoriten.“

Ahrweiler BC II – SG Maifeld-Elztal (So., 15 Uhr)

Auf dem Kunstrasen neben dem Apollinarisstadion kommt es am Sonntagnachmittag zum Absteigerduell zwischen der Reserve des ABC und den Gästen vom Maifeld. Ricardo Ribeiro, der seine ersten drei Pflichtspiele als Trainer des Ahrweiler BC II allesamt erfolgreich gestaltete, freut sich auf einen mitspielenden Gegner: „In den ersten Begegnungen sind wir auf Gegner getroffen, die vornehmlich tief gestanden haben. Ich denke, dass Maifeld-Elztal eher mitspielen wird und wir so den Zuschauern ein gutes A-Klassen-Spiel bieten können.“ Gästecoach Daniel Fischer meint: „Wenn wir gegen eine rundumerneuerte ABC-Reserve bestehen wollen, müssen wir uns im Vergleich zu den ersten Partien in allen Bereichen deutlich steigern.“