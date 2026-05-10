FC Plaidt schwächelt erneut Maifeld-Elztal rückt auf den zweiten Platz vor Jan Müller 10.05.2026, 20:48 Uhr

i Bad Bodendorfs Leo Welter (Mitte) kommt zu spät, Maifeld-Elztals Torwart Florian Geisler (rechts) ist eher am Ball. Die Maifelder rückten durch das 4:1 auf den zweiten Platz vor, der SC dagegen steht nun auf einem Abstiegsplatz. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Kreisliga A: Ahrweiler BC II dominiert mit 5:3, während der FC Plaidt gegen das Schlusslicht strauchelt. Im Tabellenkeller bleibt es eng. Überraschungen, Tore und Emotionen pur.

In der Fußball-Kreisliga A 5 steht die Reserve des Ahrweiler BC kurz vor der Meisterschaft. Im Tabellenkeller bleibt es dagegen weiter spannend. Sollte der derzeitige Vorletzte SG Dernau/Mayschoß sein Nachholspiel am Dienstagabend (19.30 Uhr) bei der SG Bad Breisig gewinnen, würden lediglich fünf Punkte die Tabellenplätze 8 und 13 voneinander trennen.







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