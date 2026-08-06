2:2 im Auftaktspiel
Lotz trifft doppelt und entreißt ReiBoBo den Dreier
Torschützen im direkten Duell: Johannes Bräutigam (schwarzes Trikot) behauptet hier die Kugel vor Elberts Doppelpacker Louis Fab
Torschützen im direkten Duell: Johannes Bräutigam (schwarzes Trikot) behauptet hier die Kugel vor Elberts Doppelpacker Louis Fabian Lotz.
Andreas Hergenhahn

Keinen Sieger gab’s beim „Eröffnungsspiel“ der Fußball-Kreisliga A3: Das 2:2 zwischen der SG Elbert/Horbach und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich entsprach letztlich den gezeigten Leistungen. Darauf können beide Teams aufbauen.

Lesezeit 1 Minute
In einer wegen der anstehenden Kirmesfeierlichkeiten in Oberelbert vorgezogenen Partie trennten sich in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die SG Elbert/Horbach und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich schiedlich, friedlich mit 2:2 (1:0) und schrieben gleich auf ihrem Konto an.
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