2:2 im Auftaktspiel Lotz trifft doppelt und entreißt ReiBoBo den Dreier Stefan Nink 06.08.2026, 12:05 Uhr

i Torschützen im direkten Duell: Johannes Bräutigam (schwarzes Trikot) behauptet hier die Kugel vor Elberts Doppelpacker Louis Fabian Lotz. Andreas Hergenhahn

Keinen Sieger gab’s beim „Eröffnungsspiel“ der Fußball-Kreisliga A3: Das 2:2 zwischen der SG Elbert/Horbach und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich entsprach letztlich den gezeigten Leistungen. Darauf können beide Teams aufbauen.

In einer wegen der anstehenden Kirmesfeierlichkeiten in Oberelbert vorgezogenen Partie trennten sich in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die SG Elbert/Horbach und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich schiedlich, friedlich mit 2:2 (1:0) und schrieben gleich auf ihrem Konto an.







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