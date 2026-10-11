Niederberg gewinnt Topspiel Löf jubelt über Sieg im Derby in Nörtershausen Daniel Fischer 11.10.2026, 21:30 Uhr

i Im Kampf um den Ball versucht der Löfer Kapitän Moritz Ackermann (vorn links im roten Trikot) am Nörtershausener Florian Speth (vorn in Weiß) vorbeizukommen, im Kampf um den Sieg hatte die Mosel-SG aber auf jeden Fall beim 3:0 die Nase vorn. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

In der Fußball-Kreisliga A 4 setzte sich TuS Niederberg im Topspiel durch und baute seine Führung aus. Ein packendes 4:4 mit drei Toren von Marcel Christ gab es bei Horchheim gegen Urbar. Löf feierte einen wichtigen Derbysieg.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hat sich der TuS Niederberg im Topspiel gegen den SC Bendorf-Sayn knapp durchgesetzt und seine Tabellenführung ausgebaut. Hin und her ging es beim Acht-Tore-Spektakel zwischen dem FC Horchheim und dem FC Urbar, während unten in der Tabelle der SG Löf/Oberfell/Burgen ein äußerst wichtiger Derbyerfolg bei der SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen gelang.







Artikel teilen

Artikel teilen