In der Fußball-Kreisliga A 4 setzte sich TuS Niederberg im Topspiel durch und baute seine Führung aus. Ein packendes 4:4 mit drei Toren von Marcel Christ gab es bei Horchheim gegen Urbar. Löf feierte einen wichtigen Derbysieg.
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Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hat sich der TuS Niederberg im Topspiel gegen den SC Bendorf-Sayn knapp durchgesetzt und seine Tabellenführung ausgebaut. Hin und her ging es beim Acht-Tore-Spektakel zwischen dem FC Horchheim und dem FC Urbar, während unten in der Tabelle der SG Löf/Oberfell/Burgen ein äußerst wichtiger Derbyerfolg bei der SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen gelang.