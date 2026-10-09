Schönes Derby in der A Staffel 4: Die SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen begrüßt die SG Mosel Löf/Oberfell/Burgen zum Duell der JSG-Partner. Vor allem die Gäste stehen unter Zugzwang als Schlusslicht.
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Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4: Die SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen begrüßt die SG Mosel Löf/Oberfell/Burgen. Anstoß in Nörtershausen ist am Sonntag um 14.30 Uhr.Im April 2024 standen sich die beiden JSG-Partner (JSG Mosel-Hunsrück) an gleicher Stätte das letzte Mal gegenüber.