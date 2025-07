Diese Personalie ließ aufhorchen: Nach einem Vierteljahrhundert im Trikot des VfB Linz verließ Yannic Böcking den Rheinlandligisten und heuerte beim A2-Ligisten SV Roßbach/Verscheid an. Als Spielertrainer will er seine Erfahrung einbringen.

25 Jahre verbrachte Yannic Böcking beim VfB Linz. Es kommt im heutigen Fußball nicht mehr häufig vor, dass ein Spieler seine komplette Laufbahn beim selben Verein verbringt. Zuletzt als Co-Trainer an der Seite von Thomas Schuster tätig, geht der seit wenigen Tagen 32-Jährige eine neue Aufgabe an: die des Spielertrainers beim SV Roßbach/Verscheid. „Ich wollte noch einmal eine neue Herausforderung“, sagt er. Den Kontakt hatte Roßbachs Vorsitzender Ingo Dittrich zu Böcking aufgenommen.

„Ich denke, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann.“

Yannic Böcking, Spielertrainer SV Roßbach/Verscheid

Bei den bisherigen Besuchen Roßbacher Spiele sah der neue Spielertrainer eine kämpferisch starke Mannschaft, die er jetzt auch spielerisch weiterentwickeln will. Böcking bringt in Person von Leon Ritz und Peter Stegemann zwei Spieler vom Kaiserberg mit. Und wie sieht er in der Spielertrainerposition seine eigene Rolle beim ehemaligen Oberligisten? „Ich denke, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann und werde die Position einnehmen, in der ich ihr am meisten helfe.“