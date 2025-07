Vor knapp zwei Wochen sorgte die vom Fußballverband Rheinland (FVR) vorgenommene Korrektur der Staffeleinteilung in der Spielklassenebene der Kreisliga A nach einer Beschwerde der SG Horressen-Elgendorf für Gesprächsstoff. Allen voran die Verantwortlichen der SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck ließ die Änderung fassungslos zurück, sodass sich der Verein aus dem Hohen Westerwald dazu entschied, Beschwerde gegen die Entscheidung des Verbandsspielausschusses einzulegen. Diese Beschwerde der SG Rennerod wurde nun vonseiten des Präsidiums des FVR „als unbegründet zurückgewiesen“, wie es im offiziellen Bescheid des Verbandes (liegt dieser Zeitung vor) heißt.

Nach dem „sehr ausführlichen“ sowie „sensationell aufgestellten“ FVR-Bescheid, wie es Patrik Heene, Vorsitzender der SG Rennerod, beschreibt, werde der Verein nun „keine weiteren Rechtswege anstreben“ und den Ligatausch stattdessen akzeptieren. Auch wenn die Beschwerde zurückgewiesen wurde, wertet Heene zwei abschließenden Empfehlungen des Verbandspräsidiums an den Verbandsspielaussschuss (VSA) im 10-seitigen Beschluss als Erfolg sowie Beleg für die Richtigkeit der eingereichten Beschwerde.

Was war geschehen? Die Beschwerde der SG Horressen führte dazu, dass in den Ost-Bezirken Westerwald/Wied, Westerwald/Sieg und Rhein-Lahn die drei A-Klassen noch einmal angepackt werden mussten. „Der Verbandsspielausschuss des Fußballverbandes Rheinland hat am Donnerstag (...) eine Korrektur der Staffeleinteilung in der Spielklassenebene der Kreisliga A vorgenommen“, hieß es in einer Mitteilung des FVR, die am Freitagnachmittag, 18. Juli, um 14.30 Uhr verschickt wurde. Die konkreten Maßnahmen: 1. Die SG Horressen wird in die Kreisliga A Staffel 3 eingeteilt (vormals Staffel 2). Die SG Herschbach-Schenkelberg wird in die Kreisliga A Staffel 2 eingeteilt (vormals Staffel 1). 3. Die SG Rennerod wird in die Kreisliga A Staffel 1 eingeteilt (vormals Staffel 3).

Heene und die SG Rennerod waren fassungslos, ob des Zeitpunkts der Entscheidung spät in der Vorbereitung sowie der Endgültigkeit der Entscheidung, ohne mit den anderen, betroffenen Vereinen im Vorhinein über die Beschwerde der SG Horressen gesprochen zu haben. „Wenn wir diese Kröte schlucken müssen, dann werden wir wenigstens verlangen, dass alle Zahlen und Berechnungen offengelegt werden“, sagte Heene nach Bekanntwerden der stattgegebenen Horresser Beschwerde. Und so entschieden sich die Renneroder, ihrerseits Beschwerde gegen den Ligatausch einzulegen.

Sie rügen in ihrer Beschwerde, dass „weder in der Spielordnung noch in Durchführungsbestimmungen geregelt sei, von welcher Fahrtstrecke auszugehen sei und von wo nach wo die Entfernung gemessen würde“. Auch eine um 15 Kilometer längere Fahrtstrecke nach der Verschiebung sowie die bereits stattgefundene Spielplanbesprechung für die Staffel 3 zogen sie in deren Kritik heran. Ebenso wurde ergänzend gerügt, „dass die SG Rennerod vor Erlass der Abhilfeentscheidung zur vorausgegangenen Beschwerde der SG Horressen nicht angehört worden sei“ und. Ferner findet die SG Rennerod, dass eine Änderung der Software-Ergebnisse nur mit der Zustimmung aller betroffenen Vereinen durchgeführt werden könne

FVR-Präsidium weist Beschwerde als unbegründet zurück

Diese Beschwerde wies das Präsidium des FVR, welches „wegen Dringlichkeit der Sache im Umlaufverfahren“ am Sonntagabend entschied, als unbegründet zurück. Die Beschwerde der SG Horressen sei „zulässig und offensichtlich begründet“ gewesen. Die Gründe werden ausführlich im Bescheid erörtert. So heißt es: „Gemäß § 7 Nr.1a SpielO erfolgt die Einteilung in verschiedene Staffeln derselben Spielklassenebene grundsätzlich nach ’geographischen Gesichtspunkten’“. Hierbei habe der VSA „stets als maßgebendes Kriterium die kürzeste Fahrtstrecke zwischen den jeweils auf der Mannschaftsmeldung angegeben Sportplätzen – bei wechselnden Sportplätzen dem für die Hinrunde gemeldeten Platz – angewendet“. Dies sei erstmals im Jahr 2023, dann 2024 und nun auch für das Jahr 2025 so festgelegt und praktiziert worden.

Zu guter Letzt steht nach einer erneuten Berechnung „außer Zweifel, dass auf Grundlage dieser Berechnung die SG Horressen Anspruch auf Einteilung in die Staffel 3 hat“. Da die Strecke der SG Horressen in der Staffel 3 um 165,1 Kilometer kürzer als für die SG Rennerod ist, sei Horressens „eingelegte Beschwerde als offensichtlich begründet erwiesen“, sodass es „keine Grundlage (gab), diese etwa mit der Begründung abzulehnen, dass die anderen von einer Änderung der Staffeleinteilung betroffenen Mannschaften dieser nicht zugestimmt haben.“ Auch die Gründe, warum eine solche Zustimmung nicht erforderlich ist, wird den Rennerodern detailliert aufgezeigt.

Rennerods Heene lobt ausführliche FVR-Erklärungen

Ein Umstand, den Rennerods Heene lobend hervorhebt – und seine Fassungslosigkeit von gestern in eine Akzeptanz weichen lässt. „So stelle ich mir eine Erklärung für die Einteilung vor. Wir sind sehr zufrieden, mit welcher Ausführlichkeit unsere Beschwerde bearbeitet wurde“, sagt der SG-Vorsitzende. Auch wenn man auch weiterhin nicht mit allem einverstanden sei, so Heene, erleichtere die ausführliche Erklärung, zu sagen: „Mit diesen Grundlagen ist es okay.“ Weiter sagt Heene: „Wir sind mit dem Urteil einverstanden und werden keine weiteren Rechtswege einschlagen.“

Viel wichtiger sei dem engagierten Vorsitzenden, dass mit der ausführlichen Erklärung nun eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit (Heene: „Das war auch das, was wir erreichen wollten.“) Geschaffen werde. Denn das FVR-Präsidium verfasste in seinem Bescheid an die SG Rennerod auch zwei Empfehlungen an den Spielausschuss, die Heene und Co. im Hohen Westerwald als „Erfolg“ ihrer Beschwerde abstempeln. Es sei empfehlenswert, „für künftige Spieljahre einen klarstellenden Zusatz in die Durchführungsbestimmungen aufzunehmen, dass für die Staffeleinteilung die kürzeste Fahrtstrecke zwischen den auf der Mannschaftsmeldung angegebenen Sportplätzen (für die Hinrunde) maßgebend ist“. Ebenso empfiehlt das Präsidium, „bereits die erste Bekanntgabe der Staffeleinteilung mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen“. Diese Rechtsmittelbelehrung – und das hält das Präsidium ebenfalls im Bescheid fest – fehlte bei der Bekanntgabe der Staffeleinteilung am 5. Juli.

Ligastarts können kommen

Im Übrigen geht aus dem Bescheid ebenfalls noch hervor, dass der VSA einen ersten Antrag einer Änderung der Staffeleinteilung der SG Horressen vom 7. Juli ablehnte, „da die Ersparnis für die SG Rennerod und die SG Herschbach-Schenkelberg eher gering sei“ und „der VSA jedoch die Änderung nicht vornehmen könne, da die SG Rennerod und die SG Herschbach-Schenkelberg nicht ihrerseits eine Änderung der Staffeleinteilung beantragt hätten“. Letztere Ansicht revidierte der VSA allerdings bereits nach Horressens Beschwerde vom 14. Juli.

Auch das FVR-Präsidium pflichtete dem VSA bei. Somit steht dem Ligastart in den A-Klassen der Staffeln 1,2 und 3 nichts mehr im Wege. Das findet auch Heene: „Nun freuen wir uns auf die kommende Saison und fiebern dem ersten Heimspiel gegen den SSV Weyerbusch entgegen. Feuer frei.“