Kreisliga A Staffel 6 Lewenz trifft, SC Weiler gewinnt in Gondershausen Sascha Wetzlar 07.10.2026, 10:14 Uhr

i Spielertrainer Michael Hohl freut sich: Sein SC Weiler hat das Nachholspiel in Gondershausen beim VfB Baybachhöhe sicherlich etwas überraschend mit 1:0 gewonnen. Christian Kiefer

Der SC Weiler hat das Nachholspiel in der A Staffel 6 beim VfB Baybachhöhe mit 1:0 gewonnen. Christian Lewenz gelang früh das Tor des Abends.

Kleine Überraschung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Der VfB Baybachhöhe hat das Nachholspiel in Gondershausen gegen den SC Weiler mit 0:1 (0:1) verloren und schon seine zweite Heimniederlage kassiert. Die Hausherren, immerhin der amtierende Vizemeister, sind nach neun Spielen nur Achter bei 13 Zählern, Weiler folgt auf Rang neun mit zehn Zählern.







Artikel teilen

Artikel teilen