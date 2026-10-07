Der SC Weiler hat das Nachholspiel in der A Staffel 6 beim VfB Baybachhöhe mit 1:0 gewonnen. Christian Lewenz gelang früh das Tor des Abends.
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Kleine Überraschung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Der VfB Baybachhöhe hat das Nachholspiel in Gondershausen gegen den SC Weiler mit 0:1 (0:1) verloren und schon seine zweite Heimniederlage kassiert. Die Hausherren, immerhin der amtierende Vizemeister, sind nach neun Spielen nur Achter bei 13 Zählern, Weiler folgt auf Rang neun mit zehn Zählern.