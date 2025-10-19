In der Fußball-Kreisliga A2 bleibt die SG Ellingen weiterhin Tabellenführer. Auch Verfolger Türkiyemspor Ransbach-Baumbach konnte gewinnen. Niederbreitbach rutscht nach der Niederlage gegen den FC Lion´s Ransbach unter den Strich.
Lesezeit 3 Minuten
Das Spitzenduo gab sich am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 keine Blöße: Sowohl der Tabellenführer SG Ellingen (1:0 gegen Herschbach) als auch der Verfolger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (3:2 in Bendorf) setzten sich knapp durch. Der SV Rheinbreitbach gewann durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 in Oberlahr und hat die Abstiegsränge verlassen, während die SG Niederbreitbach nach dem 0:4 beim FC Lion’s Ransbach unter den ...