Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 gab es auf allen sechs Plätzen Heimerfolge zu bejubeln. Den wohl emotionalsten Sieg holte dabei der FC Horchheim im Derby gegen den TuS Niederberg. Die Tabellenführung übernahm derweil der SV Reinhardt's Elf, auch weil der BSC Güls beim FC Metternich II die erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Beendet wird der Spieltag erst am Dienstag, wenn der SV Niederwerth die SG Rheindörfer empfängt (20 Uhr).

FC Metternich II – BSC Güls 5:2 (2:0)

Mit einem Blitzstart in beide Halbzeiten ließ die Bezirksligareserve aus Metternich im Derby gegen Güls keine Zweifel am Ausgang der Partie offen und fügte den Gästen die erste Saisonniederlage zu. Zunächst sorgten Max Schmeel (2.) und Kevin Cholewa (5.) für einen perfekten Start aus Sicht der Hausherren, ehe unmittelbar nach Wiederanpfiff Jannik Seitz (49.) und Kai-Niklas Matthes (51.) das Derby frühzeitig entschieden. Güls verkürzte später durch Frank Kwame Adu auf 1:4 (84.), ehe erneut Schmeel den alten Abstand wieder herstellte (84.). Der zweite Treffer von Adu zum 2:5 war daraufhin lediglich noch Ergebniskosmetik (85.). „Wir haben das Derby komplett angenommen. Die frühe Führung sowie die Tore nach der Pause waren natürlich ideal. Auf der Grundlage einer guten Trainingsbeteiligung läuft es derzeit sehr rund“, freute sich Metternichs Trainer Dennis Thiele.

SV Reinhardt's Elf – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen 5:1 (3:1)

Die Bilanz der Reinhardt's Elf blieb auch im vierten Saisonspiel absolut makellos. Gegen die noch sieglosen Gäste vom Rhein stach einmal mehr Torjäger Enrico Köppen mit einem Dreierpack heraus. Die Gastgeber übernahmen zudem mit nun zwölf Zählern die Tabellenführung. Tore: 0:1 Marvin Huss (13.), 1:1 Leandro Reinhardt (24.), 2:1 Köppen (28.), 3:1 Amando Reinghardt (45.), 4:1, 5:1 Köppen (54., 69.).

FC Rot-Weiss Koblenz II – SG Rheinhöhen Dahlheim 4:2 (2:2)

Auch auf dem Oberwerth behielt die Heimmannschaft die Oberhand, wenngleich die Partie in beide Richtungen hätte verlaufen können. Nachdem es bis in die Schlussphase 2:2 stand, entschieden Abdul-Razak Issaka (80.) und Leon Gietzen (88.) spät das Spiel zugunsten der Oberligareserve des FC Rot-Weiss Koblenz. „Erneut haben wir mit zwei Standardgegentoren unsere Führungen hergeschenkt. Am Ende hatten wir in einer insgesamt ausgeglichenen Partie das Spielglück auf unserer Seite“, kommentierte Rot-Weiss-Trainer Niklas Hunold. Tore: 1:0 Nico Noll (23.), 1:1 Christian Rücken (25.), 2:1 Manuel Escher (27.), 2:2 Niklas Becker (38.), 3:2 Issaka (80.), 4:2 Gietzen (88.).

FC Horchheim – TuS Niederberg 2:1 (0:0)

Die pure Ekstase in Horchheim. Mit einem Last-minute-Treffer avancierte Horchheims Yannick Seifert zum Derbyhelden gegen Niederberg. Dabei waren die Hausherren zunächst aufgrund eines Elfmetertores von Leon Runkel (66.) in Rückstand geraten, bevor Lucas Pott (80.) der Ausgleich gelang. Übungsleiter Jörg Laux gab sich im Nachgang euphorisch. „Das war eine Explosion und ein wirklich geiles Gefühl beim Siegtreffer. Ich denke, die wenigsten hätten uns zugetraut, nach dem 0:1 gegen so einen Gegner noch einmal zurückzukommen. Die Jungs haben eine tolle Mentalität gezeigt“, freute sich Laux.

SG Weißenthurm – SC Vallendar 3:1 (0:0)

Es war ein hartes Stück Arbeit aus Sicht der SG Weißenthurm im Aufeinandertreffen mit dem SC Vallendar wenige Tage nach der deutlichen Pleite im Rheinlandpokal gegen FC Emmelshausen-Karbach (0:9). Letztendlich setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Birkner aber trotz Rückstandes nach einem Treffer von Tim Ecker (47.) durch und bleibt ohne Punktverlust. Ein Eigentor von Simon Blum (59.) sowie ein Doppelpack von Milenko Vukmirovic (66., 90.) brachten die Wende. „Wir sind nicht sonderlich frisch und befreit ins Spiel gekommen. Mit dem Ausgleich kamen Schwung und mehr Räume, sodass der Sieg in Ordnung geht“, erklärte Birkner.

SG Bogel – SG Spay/Rhens 6:4 (2:2)

Zum Abschluss des Wochenendes ist eine wilde Begegnung ebenfalls an die Hausherren gegangen. Eine frühe 2:0-Führung schenkte die Mannschaft von Trainer Andreas Nickel zwischenzeitlich her, setzte sich am Ende aber doch noch dank eines starken Endspurts gegen Spay durch. „Es war ein Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Letztendlich ist es aber ein verdienter Arbeitssieg“, meinte Nickel. Tore: 1:0 Justin Frank (11.), 2:0 Malte Henseleit (20.), 2:1 Fabian Helbach (32.), 2:2 Florian Hoffmann (34.), 2:3 Marco De Filippo (50.), 3:3 Jannik Schmidt (57.), 3:4 Nico De Filippo (62.), 4:4 Luis Becker (75.), 5:4 Levin Zimmermann (81.), 6:4 Schmidt (87.).